Родрі провів у чемпіонаті Англії 11 731 хвилину поспіль із заправленою футболкою. Як інформує Opta, це – більше, ніж будь-який інший гравець в історії Прем'єр-ліги. Утім, не виключено, що в такий спосіб канал статистики вирішив привітати своїх фоловерів із всесвітнім днем дурня.

Гвардіола оцінив матч з Арсеналом – тренер Манчестер Сіті назвав фаворита у боротьбі за титул в АПЛ

Так чи інакше, Родрі справді є одним із найакуратніших гравців АПЛ з точки зору зовнішнього вигляду. Скласти конкуренцію іспанцеві міг тільки інший іспанець, який провів більшу частину своєї кар'єри в Челсі – Сесар Аспілікуета.

Матч 30-го туру АПЛ між Ман Сіті та Арсеналом завершився з рахунком 0:0. У турнірній таблиці "містяни" відстають від Арсенала на одне очко і від Ліверпуля – на три очки.

Манчестер Сіті та Арсенал розписали нудну нічию на користь Ліверпуля – Зінченко провів матч у запасі