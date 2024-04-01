"Арсенал всегда прессингует высоко, но когда ты пробиваешь, они опускаются в низкий блок. Когда вы выходите на завершающую треть, главная цель – не пропустить гол, и чем больше игроков вы можете туда завести, тем сложнее для соперника. Я считаю, что они с этим блестяще справились.

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Мы взяли одно очко. Мы старались. Мы не создали много, они не создали много. Они защищались очень компактно, мы не могли отобрать мячи высоким прессингом, потому что первый контакт, второй контакт – они были там. У них было много качества и физической силы.

У Арсенала был один или два момента, когда мы теряли один или два мяча. Но да, это была напряженная игра, мы были теми, кем мы есть, мы пропустили немного в последней трети. Нападающие возвращались назад вместе с Родри, кроссы у них были действительно хорошие, физическая подготовка и интенсивность. Мы пытались создать немного больше, но это нелегко. У них есть хорошие игроки, которые защищаются так, как они это делали, и они также делали высокий прессинг – они фантастичны в том, что они делают.

Ливерпуль сейчас фаворит чемпионата? Они на первой позиции. Они возглавляют лигу, так что так оно и есть. Впереди еще девять игр, поэтому увидим, что произойдет", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Ливерпуль лидирует в турнирной таблице, имея 67 баллов. Арсенал набрал 65 очков и находится на второй позиции. Манчестер Сити расположился на третьей строчке с 64 баллами.

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