Родри объяснил, благодаря чему Манчестер Сити сможет догнать Ливерпуль

Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился мнением об игре главного конкурента за победу в АПЛ – Ливерпуля.

"Ливерпуль – шикарная команда. Они играют в яркий, контратакующий футбол, забивают много голов в каждом матче. Также они прекрасно готовы физически.

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Однако Ливерпуль не сможет играть так весь сезон. У каждого клуба бывают спады, и нам нужно быть готовыми к этому", – приводит слова Родри The Guardian.

На данный момент "горожане" располагаются на второй строчке чемпионата Англии, отставая от Ливерпуля на 8 очков.

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