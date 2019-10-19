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Родрі пояснив, завдяки чому Манчестер Сіті зможе наздогнати Ліверпуль

09:54 104 Читать на русском
Родрі пояснив, завдяки чому Манчестер Сіті зможе наздогнати Ліверпуль
Родрі / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився думкою про гру головного конкурента за перемогу в АПЛ – Ліверпуля.

"Ліверпуль – шикарна команда. Вони грають в яскравий, контратакувальний футбол, забивають багато голів в кожному матчі. Також вони прекрасно готові фізично.

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Однак Ліверпуль не зможе грати так весь сезон. У кожного клубу бувають спади, і нам потрібно бути готовими до цього", – наводить слова Родрі The Guardian.

На даний момент "містяни" розташовуються на другій сходинці чемпіонату Англії, відстаючи від Ліверпуля на 8 очок.

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Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Родріго Ернандес Родріго Ернандес
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