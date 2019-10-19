Родрі пояснив, завдяки чому Манчестер Сіті зможе наздогнати Ліверпуль

Україна — 18 жовт 4179
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Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо
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Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю МоуріньюАнглія — 18 жовт 2177
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Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 18 жовт 3431
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Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштуютьЄвро-2020 — 18 жовт 8649
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Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в ХарківЛіга чемпіонів — 18 жовт 9035