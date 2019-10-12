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Родри назвал общую черту Гвардиолы и Симеоне

14:43 27 Читати українською
Родри назвал общую черту Гвардиолы и Симеоне
Родри / Твиттер Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Родри сравнил Хосепа Гвардиолу со своим бывшим наставником – Диего Симеоне.

"Думаю, что мои дела идут неплохо. Меня можно назвать большой губкой. Я учусь и беру то, что мне дают. Так было в Вильярреале, с Симеоне и вот теперь с Пепом.

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Я думаю, что они очень похожи в том, что всегда хотят выигрывать. Они хотят, чтобы их игроки всегда были готовы, сосредоточены. Они никогда не сдаются, ни на одну секунду. Они всегда создают давление, это единственный способ добиться успеха.

Конечно, у них есть свои методы, разные подходы к работе, различия в видении игры, ее интерпретации. Но это хорошо для футбола, можно по-разному смотреть на игру. Если тренер продолжает выигрывать, то он выполняет свою работу хорошо", – приводит слова Родри ESPN.

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Напомним, испанский хавбек этим летом перебрался в Манчестер Сити из мадридского Атлетико.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Диего Симеоне Диего Симеоне Родриго Эрнандес Родриго Эрнандес
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