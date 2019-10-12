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Родрі назвав спільну рису Гвардіоли та Сімеоне

14:39 101 Читать на русском
Родрі назвав спільну рису Гвардіоли та Сімеоне
Родрі / Твіттер Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Родрі порівняв Хосепа Гвардіолу зі своїм колишнім наставником – Дієго Сімеоне.

"Думаю, що мої справи йдуть непогано. Мене можна назвати великою губкою. Я вчуся і беру те, що мені дають. Так було у Вільяреалі, із Сімеоне і ось тепер з Пепом.

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Я думаю, що вони дуже схожі в тому, що завжди хочуть вигравати. Вони хочуть, щоб їхні гравці завжди були готові, зосереджені. Вони ніколи не здаються, ні на одну секунду. Вони завжди створюють тиск, це єдиний спосіб досягнути успіху.

Звичайно, у них є свої методи, різні підходи до роботи, відмінності в баченні гри, її інтерпретації. Але це добре для футболу, можна по-різному дивитися на гру. Якщо тренер продовжує вигравати, то він виконує свою роботу добре", – наводить слова Родрі ESPN.

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Нагадаємо, іспанський хавбек цього літа перебрався в Манчестер Сіті з мадридського Атлетіко.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Родріго Ернандес Родріго Ернандес
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