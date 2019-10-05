toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ

Гвардиола назвал лучшего тренера года – неожиданный выбор звездного испанца

12:06 57 Читати українською
Гвардиола назвал лучшего тренера года – неожиданный выбор звездного испанца
Марсело Гальярдо / Diario Ole

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает лучшим тренером в 2019 году.

"Мы должны уделять больше внимания футболу за океаном. Посмотрите на Гальярдо в Ривере. Он делает удивительные вещи из года в год.

Барселона нашла сенсационную замену Вальверде

Есть вещи, которые я не могу объяснить. Одна из таких – почему Гальярдо не признали лучшим тренером года. Футбол существует не только в Европе", – цитирует Гвардиолу TNT Sport.

Напомним, Гальярдо работает в Ривер Плейт с 2014 года. Под его руководством команда из Буэнос-Айреса дважды побеждала в Кубке Либертадорес, а также становилась чемпионом Аргентины.

Манчестер Сити без Зинченко победил Динамо Загреб: хорваты чудом избежали участи Шахтера, а Мэнди не прыгнул выше головы

blog_ava
Яремчук прокомментировал слухи об уходе Шевченко из сборной Украины
08:27
427
Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ривер Плейт Ривер Плейт Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
26
мин
Ворскла
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук