Чалханоглу высокого мнения о себе. Игрок сборной Турции поставил себя на первое место, перечисляя лучших полузащитников-организаторов в современном футболе. "Всё потому, что я забиваю мячи, а другие – нет. Если посмотрите статистику, я никогда не забивал с близкого расстояния. Всегда – с 25-30 метров или со штрафных. Это непросто. Помимо этого я не люблю отдавать пас на пять метров, я всегда ищу возможность отдать голевую передачу. Если я отдам пас направо или налево, это не поможет.

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Я ставлю Энцо Фернандеса на пятое место, Киммиха на четвёртое, Крооса на третье, Родри – на второе. На первом месте нахожусь я", – цитирует Чалханоглу DAZN.

Напомним, что Интер с Чалханоглу в составе проиграл финал Лиги чемпионов Манчестер Сити. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник "горожан" Родри.

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