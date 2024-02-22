Чалханоглу високої думки про себе. Гравець збірної Туреччини поставив себе на перше місце, перераховуючи найкращих півзахисників-організаторів у сучасному футболі. "Усе тому, що я забиваю м'ячі, а інші – ні. Якщо подивитеся статистику, я ніколи не забивав із близької відстані. Завжди – з 25-30 метрів або зі штрафних. Це непросто. Крім цього, я не люблю віддавати пас на п'ять метрів, я завжди шукаю можливість віддати гольову передачу. Якщо я віддам пас направо або наліво, це не допоможе.

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Я ставлю Енцо Фернандеса на п'яте місце, Кімміха на четверте, Крооса на третє, Родрі – на друге. На першому місці перебуваю я", – цитує Чалханоглу DAZN.

Нагадаємо, що Інтер із Чалханоглу у складі програв фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті. Єдиний гол у цій зустрічі забив півзахисник "містян" Родрі.

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