"Лучший полузащитник мира с отрывом": Гвардиола назвал футболиста, без которого не достиг бы успеха с Ман Сити
Хавбек Манчестер Сити Родри получил лучшие комплименты от своего тренера Пепа Гвардиолы.
“Абсолютно нормально, когда опорники не получают того же признания, что и форварды или ”десятки“. Опорник ведет игру команды, а хайлайты собирают те, кто забивают и отдают ассисты.
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Но Родри обладает уникальной способностью класть голы в важный момент. Он невероятный игрок. Сейчас лучший полузащитник мира с отрывом. Он может делать на поле все.
Фантастический трансфер. Сложно сказать, чего бы мы достигли без него в последние годы. Было бы очень тяжело", – цитирует Гвардиолу beIN Sports.
Родри перешел в Манчестер Сити из Атлетико в 2019-м и превратился в незаменимого игрока. Благодаря испанцу Гвардиола выиграл требл в прошлом сезоне. Родри забил единственный гол в финале Лиги чемпионов-2022/23.
В этом сезоне Родри имеет 7 голов и 7 ассистов. В субботу он спас ничью для Манчестер Сити в матче с Челси.