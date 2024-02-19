“Абсолютно нормально, когда опорники не получают того же признания, что и форварды или ”десятки“. Опорник ведет игру команды, а хайлайты собирают те, кто забивают и отдают ассисты.

Челси удержал ничью с Манчестер Сити – "горожане" потеряли шанс на лидерство в АПЛ, Мудрик на поле не вышел

Но Родри обладает уникальной способностью класть голы в важный момент. Он невероятный игрок. Сейчас лучший полузащитник мира с отрывом. Он может делать на поле все.

Фантастический трансфер. Сложно сказать, чего бы мы достигли без него в последние годы. Было бы очень тяжело", – цитирует Гвардиолу beIN Sports.

Родри перешел в Манчестер Сити из Атлетико в 2019-м и превратился в незаменимого игрока. Благодаря испанцу Гвардиола выиграл требл в прошлом сезоне. Родри забил единственный гол в финале Лиги чемпионов-2022/23.

В этом сезоне Родри имеет 7 голов и 7 ассистов. В субботу он спас ничью для Манчестер Сити в матче с Челси.