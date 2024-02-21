Противостояние Интера и Атлетико – наиболее интересная история в 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов. Здесь можно было найти множество интересных или трогательных моментов. Для любителей лирики, например, приготовили факт встречи Диего Симеоне с бывшим клубом, который возглавляет бывший одноклубник Эль Чоло.

Интер – Атлетико: Индзаги вспомнил славные времена партнерства с Симеоне, который стал соперником в 1/8 финала ЛЧ

Тактические гики, в свою очередь, готовились смаковать битву команд с родственными игровыми принципами – мадридцы и миланцы работают в схеме 3-5-2, ставят на позиционную ротацию и страдают от разрывов между линиями. И при этом Диего Симеоне и Симоне Индзаги по-разному реализуют похожее видение футбола.

В первой встрече букмекеры ставили на Интер, который за весь сезон проиграл только два раза и пропустил всего 12 голов в чемпионате. Атлетико же не сумел выиграть в половине выездных поединков в Ла Лиге – а тут еще и Мората получил повреждение колена ...

Диего Симеоне поставил на перестраховки. В первом тайме его план сработал.

Альваро попал в заявку, но провести больше тайма не мог. Эль Чоло решил его поберечь, придержав в запасе и выставив вместо него Льоренте. По этому изменению стало понятно, что гости ставят на осторожность – Маркос способен покрывать большое пространство, он силен в прессинге и мог помочь на фланге. Свободный художник Депай сидел на банке.

На всех остальных позициях обошлось без неожиданностей. Ход матча показал, что Атлетико действительно не собирался рисковать – команда неплохо комбинировала в центральной части поля и держала мяч 54% времени, однако не шла вперед большими силами. Да и большого желания атаковать не было. За весь первый тайм мадридцы нанесли только два удара по воротам, и еще столько же было проведено до 75-й минуты.

В первой трети встречи стерильность "матрасников" работала. Интер до 35-й минуты не создал ни одной серьезной опасности у ворот Облака. Самым острым эпизодом стало попадание мяча в руку Молине – хозяева требовали пенальти, однако концовка была прижата к телу. Без пенальти.

Только в конце первого тайма "змеи" начали создавать что-то перспективное, но подводило завершение. Так, на 37-й минуте Лаутаро замыкал подачу Бареллы, пробив головой метров с 9-ти – получилось точно в руки Облаку. На 39-й же Тюрам воспользовался обрезкой Де Пауля, убежал от Витселя и сбросил мяч на линию полукруга, откуда должен был пробивать Лаутаро – впрочем, нападающий завозился.

Перед перерывом ошибка Витселя при передаче вылилась в еще одну контратаку. Тюрам и Барелла завершили ее обыгрышем с дальним выстрелом Маркоса. По центру, без проблем для голкипера. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Интер поставил на контригру и кроссы – и едва не уничтожил Атлетико. Арнаутович не дал разгромить Мадрид

В раздевалке Симоне Индзаги заменил Тюрама на Арнаутовича. Маркос получил повреждение. Диего Симеоне, в свою очередь, снял с пробега центрбека Хименеса – на поле появился Савич. Нельзя сказать, что эти перестановки серьезно повлияли на тактический рисунок.

Интер и до перерыва ставил на игру от прессинга и контратак, однако миланцам не хватало конкретики. Тем не менее, появление такого таргетмена, как Арнаутович, могло конкретизировать игру хозяев на чужой трети. Так и случилось, вот только Мирко упорно не хотел забивать.

Уже на 50-й минуте австриец запорол момент, замкнув прострел Димарко. Удар метров с 9-ти пролетел над воротами. Через три минуты Арнаутович выиграл дуэль у Савича и пробивал головой из центра штрафной – немного неточно. На 63-й же минуте Мирко обыгрался с Бареллой и получил шанс отличиться с еще более близкого расстояния – впрочем, и здесь он пробил по воробьям! Еще через несколько минут он махнул мимо мяча при попытке замкнуть кросс Дармиана.

Атлетико мог наказать за такое расточительство. Конкретным карателем должен был стать Де Пауль, который на 56-й минуте обыгрался с Лино и вывел его на ударную позицию в штрафной, а на 57-й организовал Льоренте рандеву с голкипером. Самуэль бахнул мимо ближнего угла, а Маркоса успел накрыть Де Врей.

Эти моменты на долгое время стали единственными для Атлетико во втором тайме. Ситуацию не спасло даже появление Мораты. Более того – Интер с каждой минутой наращивал давление, заставляя мадридцев ошибаться на своей половине поля. "Нерадзурри" не хватало только результативного завершения.

Интер таки добился своего, но Атлетико удержался стратегически

В конце концов, на 78-й минуте подопечные Диего Симеоне добились своего. Лино ошибся под прессингом, Лаутаро подхватил мяч и влетел в штрафную, после чего мощно пробил – Облак парировал, однако на добивании оказался Арнаутович. 1:0!

Атлетико уже на 81-й минуте мог сравнять усилиями все того же Лино, которого подключил к атаке Мората. Самуэль стрелял метров с 17-ти в ближний угол, но немножечко смазал. К сожалению для мадридцев, это был их последний шанс на ничью. Впрочем, не все так плохо – попытки Интера добить "матрасников" тоже не принесли острых возможностей.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Интера. Теперь все решится в Испании.

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