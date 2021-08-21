Главный тренер "горожан" остался доволен матчем с новичком АПЛ, в котором его подопечные победили 5:0. Особенно поразил Хосепа Гвардиолу Габриэл Жезус, хоть он и не забивал.

"Его родители должны гордиться таким сыном. У Жезуса все так хорошо получается, потому что он никогда не жалуется. Он может сыграть в центре нападения, справа, слева – везде, где нужно нашей команде. Даже если Жезус выйдет на десять минут со скамейки, то это будут его лучшие десять минут в матче.

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Неделю назад нас уже начали списывать со счетов в борьбе за медали АПЛ. Теперь им должно быть страшно. Мы, как и раньше, та же команда. Только вместо Агуэро пришел Грилиш. У нас тот же коллектив, который провел идеальный прошлый сезон.

Сегодняшний результат показал наш уровень игры. Надо просто выходить максимально настроенными на матч и демонстрировать результат. Мне не нравится, когда игроки много бегают. Летать должен мяч, а игроки просто занимать свои места", – цитирует Гвардиолу BBC.

Заметим, победа над Норвичем стала дебютной для коллектива в сезоне, ведь Сити в первом туре уступил Тоттенхэму.

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