Манчестер Сити во втором туре АПЛ разбил Норвич со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Матч начался с автогола капитана Норвича Тима Крула. Преимущество "горожанам" удалось удвоить благодаря курьезному отскоку мяча от Грилиша – для 100-миллионного новичка это дебютный гол.

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Манчестер Сити и после двух мячей полностью превосходил Норвич, что конвертировалось еще в голы Ляпорта, Стерлинга и Мареза. 5:0 – команда Гвардиолы полностью реабилитировалась после поражения Тоттенхэму в первом туре.