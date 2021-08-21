Обе команды потерпели сухие поражения на старте сезона. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Норвич на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Уже на 7 минуте действующие чемпионы Англии забили. Родри на грани офсайда нашел диагональю Жезуса. Бразильский форвард прострелил, и снаряд от защитника и вратаря Норвича залетел в сетку. Как тут не вспомнить, что в 2013 году именно с автогола начался погром "канареек" на этом же стадионе (7:0). На 15 минуте отличился Ферран Торрес. Испанец, который даже после выхода Жезуса остался играть центрфорварда, уверенно замкнул прострел Габриэля. Судья, впрочем, отменил взятие ворот. Бернарду Силва сфолил против Рашицы в начале атаки.

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Грилиш курьезно начал отбивать уплаченные за него 100 миллионов фунтов. Уокер, который смещался на позицию третьего центрального защитника, вырезал пас за спины на Жезуса. Габриэль снова сделал результативный прострел с правого края. Грилиш неуклюже принял снаряд, но этого случайного отскока хватило для гола. Такая себе копия недавнего ассиста Ярмоленко за Вест Хэм U-23. Канселу, который на этот раз сыграл на позиции Зинченко слева в обороне (а на самом деле очень близко к атаке), пробил очень высоко, и это первое хотя бы немного интересное действие португальца на 30 минут на поле.

Команда Фарке, такое впечатление, не вылезает из своей половины. Лишь 2 паса в направлении штрафной площади Манчестер Сити за тайм, и те в никуда. Наверное, самый слабый клуб на старте текущего сезона в АПЛ. Гости играют в идеальный футбол для Гвардиолы. Попытки выходить через пас от своих ворот, которые "горожане" быстро накрывают прессингом в высоких позициях. Регулярно обнаженные тылы, куда на быстрых конях без каких-либо проблем врываются Гюндоган, Торрес, Грилиш, Бернарду и другие. Отсутствие намека на контригру, которая задыхается еще к выходу в центр поля.

Только 1 удар в створ на 2 команды за час игры. Еще сразу 8 выстрелов Сити вовсе не нашли цели. Но против Норвича, который любит забивать себе в АПЛ, даже попадать особо не нужно. Стерлинг вместо Торреса – первая замена на 61 минуте. Гюндоган подал угловой, серия рикошетов (ну, как без них сегодня!), Ляпорт попадает в одного игрока Норвича, а другой скидывает центрбеку сборной Испании под еще один удар. Гюндоган решил пожалеть гостей. Прострел Ааронса при позиционном провале Канселу, Илкай принимает а-ля Грилиш, но круглый минимально поскакал мимо ворот.

Гвардиола дает дебютировать в АПЛ 19-летнему Коулу Палмеру, который меняет Гюндогана. И снова провал слева в защите Норвича. Уокер на Жезуса, тот на пустые ворота Стерлингу. Почти гол-близнец взятия ворот, которое оформил Грилиш. Последнего заменил Марез – так что Зинченко сегодня не увидим. Пукки забивал Украине, а вот против Манчестер Сити полностью растворился на поле – провал во всех статистических показателях. Только финна заменили, как "канарейки" выдали первую атаку с ударом. Лишь на 77 минуте Рашица ворвался в штрафную и дал выше.

Диаш роскошным пасом наградил рывок Мареза. Рияд бильярдным ударом от штанги в который раз огорчил Крула – 5:0. Центрбеки Гвардиолы сегодня – гол плюс пас. Стерлинг забил спустя 10 минут после выхода на замену. Марез отличился аналогичным образом. У Канселу до последнего был худший балл среди всех игроков "горожан" (6,5 по версии SofaScore). Ждем Зинченко против Арсенала? Правда, Жоау немного исправился на последних секундах, когда отменил выход на вратаря своей команды, умело подловив Кантвелла на техническом браке. За это действие португальцу накинули 0,5 балла. Гостевые погромы Норвича от Ман Сити становятся уже традицией. И это без Де Брюйне, Фодена и Стоунза!

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