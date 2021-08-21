Головний тренер "містян" залишився задоволений матчем з новачком АПЛ, у якому його підопічні перемогли 5:0. Особливо вразив Хосепа Гвардіолу Габріел Жезус, хоч він і не забивав.

"Його батьки повинні пишатися таким сином. У Жезуса все так добре виходить, тому що він ніколи не скаржиться. Він може зіграти у центрі нападу, праворуч, ліворуч – всюди, де потрібно нашій команді. Навіть якщо Жезус вийде на десять хвилин з лавки, то це будуть його найкращі десять хвилин в матчі.

Дебютний гол Гріліша з присмаком курйозу у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Норвіч – 5:0

Тиждень тому нас вже почали списувати з рахунків у боротьбі за медалі АПЛ. Тепер їм має бути страшно. Ми, як і раніше, та ж команда. Тільки замість Агуеро прийшов Гріліш. У нас той самий колектив, який провів ідеальний минулий сезон.

Сьогоднішній результат показав наш рівень гри. Треба просто виходити максимально налаштованими на матч і демонструвати результат. Мені не подобається, коли гравці багато бігають. Літати повинен м'яч, а гравці просто займати свої місця", – цитує Гвардіолу BBC.

Зауважимо, звитяга над Норвічем стала дебютною для колективу у сезоні, адже Сіті в першому турі поступився Тоттенхему.

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