В феврале 2023 года министерство иностранных дел получило запрос из Италии о том, чтобы бразилец отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме за изнасилование, которое совершил в 2017 году.

Робинью не отвертелся от тюремного заключения – экс-звезде Реала придется отсидеть 9 лет

Как информирует CNN Brasil, Робинью арестовала полиция Сан-Паулу и отвезли в тюрьму Тремембе. Бывший игрок попадет в своего рода спецпавильон, где держат заключенных за преступления с национальным резонансом. Это, например, случай Роджера Абдельмассиха, который отбывает 173 года заключения за изнасилование и развратные действия в отношении 37 женщин.

Робинью даже может делить камеру с врачом, поскольку SAP группирует заключенных по типу преступления. В этом случае сексуальные преступления.

Напомним, Робинью известен прежде всего своими выступлениями за Реал, Милан и Манчестер Сити. В составе "сливочных" он дважды завоевывал титул чемпиона Испании, а с "россонери" выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

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