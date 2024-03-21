Бывший форвард Милана, Реала и сборной Бразилии Робинью все же попадет за решетку.

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робинью.

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Экс-форвард мог избежать наказания, поскольку Бразилия не обязана выдавать своих граждан, но в феврале 2023 года министерство иностранных дел получило запрос из Италии о том, чтобы Робинью отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме.

Как информирует CNN Brasil, на заседании Верховного суда юстиции, на котором рассматривали этот запрос. Большинством голосов (9 против 2) судебная коллегия приняла решение о том, чтобы экс-футболист отбывал наказание в бразильской тюрьме.

Напомним, Робинью известен прежде всего своими выступлениями за Реал, Милан и Манчестер Сити. В составе "сливочных" он дважды завоевывал титул чемпиона Испании, а с "россонери" выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

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