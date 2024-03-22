У лютому 2023 року міністерство закордонних справ отримало запит з Італії про те, щоб бразилець відбув дев'ятирічне покарання у бразильській в'язниці за зґвалтування, яке скоїв у 2017 році.

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Як інформує CNN Brasil, Робінью заарештувала поліція Сан-Паулу та відвезли у в'язницю Тремембе. Колишній гравець потрапить до свого роду спецпавільйону, де тримають в'язнів за злочини з національним резонансом. Це, наприклад, випадок Роджера Абдельмассіха, який відбуває 173 роки ув’язнення за зґвалтування та розпусні дії щодо 37 жінок.

Робінью навіть може ділити камеру з лікарем, оскільки SAP групує в'язнів за типом злочину. В цьому випадку сексуальні злочини.

Нагадаємо, Робінью відомий насамперед своїми виступами за Реал, Мілан та Манчестер Сіті. У складі "вершкових" він двічі здобував титул чемпіона Іспанії, а з "россонері" вигравав Серію А та Суперкубок Італії.

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