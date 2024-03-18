Элвир Балич – первый босниец, который выиграл Лигу чемпионов. Но кроме громких регалий, его до сих пор преследует статус одного из самых неудачных трансферов в истории мадридского Реала.

Лишь четверо футболистов из Боснии и Герцеговины добирались со своими командами до финала Лиги чемпионов. В прошлом году Интер с Эдином Джеко проиграл Манчестер Сити, в 2017-м Миралем Пьянич в составе Ювентуса уступил Реалу, а в 2001-м Хасан Салихамиджич выиграл турнир с Баварией. Однако первым боснийцем, который поднял ушастый кубок над головой, стал Элвир Балич. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о необычном пути форварда из Сараево.

Антонио Кассано, Ройстон Дренте, Томас Гравесен, Элвир Балич... Испанское издание AS недаром собрало этих ребят вместе. Все они являются игроками символической сборной самых неудачных трансферов Реала. Другой авторитетный портал Goal.com также находит место в своем рейтинге для Балича вместе с Азаром, Йовичем, Вудгейтом и Кака. Интересно, что босниец оказался там на пятом месте над Хамесом, Анелька и Просинечки.

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Действительно ли все было так плохо? Прежде всего дадим слово самому Баличу. "Реал – очень важная часть моей карьеры. Если бы у меня не было столько травм, я, несомненно, достиг бы там большего успеха", – заявил босниец в интервью Radio Marca. Элвир уверял, что не обращает внимания на критические оценки СМИ, ведь не считает свои выступления в Мадриде провальными.

И вообще как-то Балич признался, что решение разорвать контракт с Реалом было ошибочным. Мол, следовало ждать полноценного выздоровления и бороться за свой шанс.

Сама идея трансфера Балича принадлежала наставнику Реала Джону Тошаку. Валлиец хорошо знал возможности форварда, ведь работал с ним в Фенербахче. Там Элвир забил 19 голов и отдал 14 ассистов в 34 матчах, поэтому, заслуживал пойти на повышение. Как часто бывает в таких ситуациях, на новичка дополнительно давил не только статус клуба, но и сумма, которую Реал заплатил Фенербахче. По разным подсчетам она составляла 26 миллионов евро, что является рекордом для турецкого клуба.

Переход в Реал был мечтой. Я тренировался в Австрии с Фенербахче и в половине четвертого ночи я узнал, что еду в Реал. Я не мог поверить. На базе меня встретил Фернандо Йерро. Это было незабываемо. На первой тренировке в Реале со мной занимались Фигу, Роберто Карлос, Рауль, Морьентес и другие великие игроки. Меня фантастически встретили в Мадриде, – вспоминал Балич о своем старте в новой команде.

В принципе, Элвир хорошо начал и уже в третьем матче отметился результативным действием. В поединке с Малагой (1:1) Балич выполнил навес со штрафного, в результате которого защитник срезал мяч в собственные ворота. Но очень скоро босниец вылетел из тренировочного процесса из-за травмы накануне Эль Класико. В октябре 1999-го, за несколько дней до поединка с Барселоной Балич оформил покер в матче за сборную против Эстонии и готовился к одному из главных матчей сезона.

"Я тренировался как сумасшедший. В пятницу, за день до игры, за десять минут до конца занятия я получил травму крестообразных связок. Настоящее несчастье..." – кажется, даже сейчас Балич все еще переживает из-за того эпизода.

Ценный новичок вернулся лишь спустя полгода в матче группового этапа Лиги чемпионов против Русенборга. Вскоре он забил свой первый, и как потом оказалось, единственный мяч за Реал. Нападающий поразил ворота Эспаньола и очень эмоционально отпраздновал.

Элвиру аплодировала вся скамейка запасных. До этого форвард успел выйти в четвертьфинале ЛЧ против Манчестер Юнайтед, а затем сыграл в обоих полуфинальных поединках с Баварией. Хотя Висенте дель Боске, который сменил Тошака, доверял больше Анелька и Морьентесу.

Финальный матч против Валенсии (3:0) Балич провел на скамейке запасных, однако записал свое имя в историю как победитель Лиги чемпионов. Общий показатель в пять матчей в том розыгрыше выглядит не так уж и бледно, если не считать суммарное количество минут, проведенных на поле (а их набралось всего 80).

Две операции на колене, развод с женой, смена тренера, давление статуса оверпрайса в конце концов не позволили Баличу раскрыться на Сантьяго Бернабеу. "Я хотел стать кем-то, кого болельщики Реала запомнят надолго", – говорил Элвир и формально не ошибся. Его запомнили, впрочем не из-за голов и яркой игры.

Зато настоящей легендой Балич стал в Турции. После неудачи в Реале он вернулся в знакомый чемпионат и играл там до завершения карьеры (с небольшим отлучением в Райо Вальекано, где он воссоединился с земляком и почти однофамильцем Элвиром Боличем).

К чести Балича, переход в Реал совсем не изменил его. Экс-партнер Элвира по сборной Драган Блатняк вспоминал, как получил дебютный вызов в национальную команду:

Когда мне сказали, что я буду соседом по комнате с Элвиром Баличем, который на тот момент выступал за Реал, я хотел пойти на рецепцию и сбежать из отеля. Я спрашивал себя, что буду делать в комнате со звездой, мне было неудобно. Когда Элвир вошел в номер, у меня появилось ощущение, что это он играет в Задаре, а я – игрок Реала. Невероятно, как он ко мне относился.

После завершения активных выступлений Балич взялся тренировать. Сначала ассистировал в штабе национальной сборной Боснии и Герцеговины. Затем была работа в Турции и возвращение на родину.

Летом Элвиру исполнится 50 лет. Он работает футбольным экспертом и пока не тренирует. Судя по всему, Балич абстрагировался от еще одной страсти – музыки. В пятилетнем возрасте он научился играть на аккордеоне, а затем пел в барах и занимался футболом.

"Я имел две карьеры одновременно, – шутил Балич. – В определенный момент мне пришлось решать: или микрофон, или мяч. К счастью, я принял правильное решение. Когда мне было 11 или 12 лет я выступал в баре и собирал неплохие чаевые. Однажды там появился мой тогдашний тренер и приказал сосредоточиться на футболе, поскольку я опаздывал на тренировки. Так закончилась моя музыкальная карьера".

Несколько лет назад Элвир Балич записал музыкальный альбом под названием "Новый день". Пусть он не стал профессиональным певцом и не закрепился в Реале, но по меньшей мере две детские мечты сумел реализовать.