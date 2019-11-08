Рюдигер прооперирован – известен срок восстановления защитника

Лига Европы — 13:30 397
-
"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи
-
Красников заявил о желании покинуть Динамо, – ТаТоТакеУкраина — 13:05 364
-
"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – ДинамоЛига Европы — 11:20 861
-
Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцевЛига Европы — 01:47 6065
-
Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матчаЛига Европы — 00:27 3285