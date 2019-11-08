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Рюдигер прооперирован – известен срок восстановления защитника

12:25 37 Читати українською
Рюдигер прооперирован – известен срок восстановления защитника
Антонио Рюдигер / Reuters

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер перенес операцию из-за травмы.

Немецкий центрбек был прооперирован из-за травмы паха, сообщает Daily Mail.

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Реабилитационный период для Рюдигера займет 3 недели. Последний раз он выходил на поле в середине сентября. В нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем 26-летний защитник сыграл лишь 46 минут.

Антонио Рюдигер выступает за Челси с лета 2017 года. Его трансфер из Ромы стоил "синим" 35 млн евро. Контракт немца с лондонцами действует до лета 2022-го.

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