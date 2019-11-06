Шальная перестрелка с двумя удалениями и шедевром Зиеша в видеообзоре матча Челси – Аякс – 4:4

Челси и Аякс расписали сверхрезультативную ничью в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор игры на сайте "Футбол 24".

Команды со старта набрали невероятный темп и уже за первые 5 минут матча обменялись голами. Впоследствии Аякс перехватил инициативу и забил два безответных мяча – особого внимания заслуживает роскошный штрафной от Зиеша, который привел к автоголу Кепы Аррисабалаги.

Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом

Через 10 минут после выхода команд из раздевалок ван де Беек закрепил преимущество амстердамцев, и, казалось, что судьба матча уже определена. Но Челси совершил безумный камбэк, которому изрядно поспособствовали два удаления защитников гостей – Блинда и Велтмана. Более того, "синие" могли вырвать и три очка, однако потенциально победный гол Аспиликуэты отменили после консультации с VAR.