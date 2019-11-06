Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом

Завершились еще 5 поединков в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. В частности, победы одержали английский Ливерпуль, французский Лион и испанская Валенсия.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа E

Ливерпуль – Генк – 2:1

Голы: Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 – Саматта, 41

Наполи – Зальцбург – 1:1

Голы: Лосано, 44 – Холанд, 11 (пенальти)

Группа G

Лион – Бенфика – 3:1

Голы: Андерсен, 4, Депай, 33, Траоре, 89 – Сеферович, 78

Группа H

Валенсия – Лилль – 4:1

Голы: Парехо, 66 (пенальти), Сумаоро, 82 (автогол), Кондогбия, 84, Торрес, 90 – Осимхен, 25

Челси – Аякс – 4:4

Голы: Жоржиньо, 4, 71 (оба – пенальтіи, Аспиликуэта, 63, Р. Джеймс, 74 – Абрахам, 2 (автогол), Промес, 20, Кепа, 35 (автогол), ван де Беек, 55

Удаления: Блинд, 68, Велтман, 69 (оба – Аякс)

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На Энфилде в матче с Генк наставник Ливерпуля Юрген Клопп предоставил отдых нескольким игрокам основы. Это не помешало "красным" быстро открыть счет – Милнер прострелил с левого фланга, а Джорджиньо Вейналдум хорошо сориентировался в штрафной и отправил мяч в сетку. Хозяева продолжили доминировать на поле, но неожиданно пропустили под занавес первого тайма. Это Мбвана Саматта круто сыграл головой на опережение после подачи углового от Хейнена. Однако, уже в дебюте второй половины игры Ливерпуль восстановил лидерство: Алекс Окслейд-Чемберлен получил пас от Салаха на линии штрафной, развернулся с левой и пробил в нижний угол ворот.

Зато в Неаполе первыми забили гости. Юный бомбардир Зальцбурга Эрлинг Холанд уже на 11-й минуте уверенно реализовал пенальти за фол против Минамино. Это разгневало ребят Карло Анчелотти и они сумели сравнять счет еще до перерыва. Ирвинг Лосано избежал офсайдной ловушки и классно пробил из-за пределов штрафной после передачи Инсинье. 1:1 в итоге.

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Значительно спокойнее развернулись события в Лионе. Местные "ткачи" шокировали Бенфику быстрым голом уже на 4-й минуте, когда Иоахим Андерсен головой замкнул навес Дюбуа со штрафного. Еще в первом тайме более комфортным преимущество Лиона сделал Мемфис Депай – Ауар накрутил соперника на левом фланге и выложил мяч под удар голландцу, а тот не промахнулся – 2:0. Бенфика попыталась вернуться в игру на 78-й минуте: оборона лионцев забыла о Харисе Сеферовиче, а швейцарец в два касания сократил разрыв в счете. Но последнее слово было за "ткачами" – Бертран Траоре точным обводящим ударом завершил контратаку Лиона.

Тем временем Валенсия одержала волевую победу над Лиллем. В первой половине игры счет открыли "доги". Это Виктор Осимхен убежал на свидание с Силлессеном и переиграл экс-голкипера Барселоны в ближнем бою. Сравнять счет хозяева сумели благодаря пенальти – Дани Парехо паненкой оставил не у дел Меньяна. А в последние 10 минут "летучие мыши" сумели дожать Лилль: Сумаоро в собственные ворота отправил мяч после прострела слева, Жоффрей Кондогбия роскошным дальним ударом продолжил камбэк, а Ферран Торрес в быстрой контратаке сделал счет разгромным.

А на Стэмфорд Бридж произошло настоящее безумие – 8 мячей, 2 пенальти, 2 удаления, 2 автогола. Феерия началась на старте матча – на мяч Абрахама в свои ворота Челси ответил голом Жоржиньо с пенальти. Но потом режим машины включил Аякс. За амстердамцев сначала забил Квинси Промес, а потом случился чудо-гол имени Зиеша и Кепы. На старте же второй половины игры Донни ван де Беек довел счет до разгромных 1:4. Однако, сдаваться "пенсионеры" не захотели. Сначала Аспиликуэта замкнул прострел на дальней штанге, а затем Блинд и Велтман в течение двух минут оставили гостей вдевятером, а последний еще и привез пенальти. Его снова реализовал Жоржиньо. А на 74-й минуте юниор Рис Джеймс удачно сыграл на добивании и подарил Челси ничью.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов