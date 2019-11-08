Рюдігер прооперований – відомий термін відновлення оборонця

Захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер переніс операцію через ушкодження.

Німецький центрбек був прооперований через травму паху, повідомляє Daily Mail.

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Реабілітаційний період для Рюдігера займе 3 тижні. Востаннє він виходив на поле в середині вересня. У нинішньому сезоні через проблеми зі здоров'ям 26-річний оборонець зіграв лише 46 хвилин.

Антоніо Рюдігер виступає за Челсі з літа 2017 року. Його трансфер із Роми коштував "синім" 35 млн євро. Контракт німця з лондонцями діє до літа 2022-го.

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