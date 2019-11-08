Рюдігер прооперований – відомий термін відновлення оборонця

Ліга Європи — 13:30 2999
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"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи
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Красніков заявив про бажання покинути Динамо, – ТаТоТакеУкраїна — 13:04 3510
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"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – ДинамоЛіга Європи — 11:20 6094
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Україна збільшила відрив від Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФАСвіт — 09:48 5011
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Олександрія – Сент-Етьєн: заслужений камбек українців, брак досвіду, непереконливість Паньківа та вдалі заміни ШаранаЛіга Європи — 04:30 21751