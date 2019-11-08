toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Рюдігер прооперований – відомий термін відновлення оборонця

12:25 168 Читать на русском
Рюдігер прооперований – відомий термін відновлення оборонця
Антоніо Рюдігер / Reuters

Захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер переніс операцію через ушкодження.

Німецький центрбек був прооперований через травму паху, повідомляє Daily Mail.

Шалена перестрілка з двома вилученнями і шедевром Зієша у відеоогляді матчу Челсі – Аякс – 4:4

Реабілітаційний період для Рюдігера займе 3 тижні. Востаннє він виходив на поле в середині вересня. У нинішньому сезоні через проблеми зі здоров'ям 26-річний оборонець зіграв лише 46 хвилин.

Антоніо Рюдігер виступає за Челсі з літа 2017 року. Його трансфер із Роми коштував "синім" 35 млн євро. Контракт німця з лондонцями діє до літа 2022-го.

Ліга чемпіонів: Челсі розписав божевільну нічию із Аяксом, Ліверпуль здолав Генк, Наполі не впорався із Зальцбургом

blog_ava
Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчу
00:27
12338
Теги
Англія Антоніо Рюдігер Антоніо Рюдігер Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
27
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук