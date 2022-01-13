Рюдигер принял неожиданное решение относительно своего будущего
Защитник Челси Антонио Рюдигер решил, где хочет продолжить свою карьеру.
Немец настроен остаться на Стэмфорд Бридж, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.
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Летом 28-летний Рюдигер становился свободным агентом, а переговоры с Челси по продлению контракта продвигались тяжело. Центрбека уже успели сватать в Реал и ПСЖ. Впрочем, за последние дни произошел существенный прогресс, позволяющий Челси надеяться на сохранение ключевого игрока.
Добавим, что в текущем сезоне Рюдигер провел 28 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.
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