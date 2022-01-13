Немец настроен остаться на Стэмфорд Бридж, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

Челси готов платить Лиону за досрочное возвращение чемпиона Европы – французы неожиданно заработают

Летом 28-летний Рюдигер становился свободным агентом, а переговоры с Челси по продлению контракта продвигались тяжело. Центрбека уже успели сватать в Реал и ПСЖ. Впрочем, за последние дни произошел существенный прогресс, позволяющий Челси надеяться на сохранение ключевого игрока.

Добавим, что в текущем сезоне Рюдигер провел 28 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.

Челси повторно победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги – VAR отобрал у "шпор" два пенальти и гол