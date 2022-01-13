Захисник Челсі Антоніо Рюдігер вирішив, де хоче продовжити свою кар'єру.

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Влітку 28-річний Рюдігер ставав вільним агентом, а переговори з Челсі щодо продовження контракту просувались важко. Центрбека вже встигли сватати у Реал та ПСЖ. Втім, за останні дні відбувся суттєвий прогрес, який дозволяє Челсі сподіватися на збереження ключового гравця.

Додамо, що у поточному сезоні Рюдігер провів 28 матчів, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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