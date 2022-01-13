Рюдігер ухвалив несподіване рішення щодо свого майбутнього
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер вирішив, де хоче продовжити свою кар'єру.
Німець налаштований залишитися на Стемфорд Брідж, повідомляє інсайдер Крістіан Фальк.
Челсі налаштований платити Ліону за дострокове повернення чемпіона Європи – французи несподівано зароблять
Влітку 28-річний Рюдігер ставав вільним агентом, а переговори з Челсі щодо продовження контракту просувались важко. Центрбека вже встигли сватати у Реал та ПСЖ. Втім, за останні дні відбувся суттєвий прогрес, який дозволяє Челсі сподіватися на збереження ключового гравця.
Додамо, що у поточному сезоні Рюдігер провів 28 матчів, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.
Челсі повторно переміг Тоттенхем і вийшов у фінал Кубка ліги – VAR відібрав у "шпор" два пенальті та гол