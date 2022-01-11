Эмерсон Пальмиери выступает на правах аренды из Челси за Лион. Договор рассчитан до конца текущего сезона, но Томас Тухель хочет его досрочно вернуть на Стемфорд Бридж, сообщает Фабрицио Романо.

Челси потерял двух ключевых игроков

Причина довольно проста: Чилвелл вылетел до конца сезона, а Эмерсон играет на его позиции – слева в защите. Но есть проблема. Лион не хочет досрочно прощаться с чемпионом Европы 2020, за аренду которого заплатил 500 тысяч евро. Сейчас продолжаются сложные переговоры, "мальчишки" уже дважды отклонили предложения Челси. Теперь лондонцы дают за его возвращение 4 миллиона евро.

В этом сезоне Эмерсон Пальмиери провел 16 поединков в Лиге 1, забил один мяч и отдал результативную передачу. Его контракт с Челси рассчитан до 2024 года.

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