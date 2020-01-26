Рябоконь назвал игроков Десны, которые могли бы усилить сборную Украины

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился, кто из его подопечных мог бы попасть в сборную Украины.

"На мой взгляд, сборной Украины не помешают скоростные фланговые исполнители. В нашей команде есть техничные, быстрые фланговые игроки. Например, Картушов или Калитвинцев.

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Кроме Калитвинцева, думаю, нападающий Филиппов мог бы получить шанс. Он сейчас второй бомбардир чемпионата Украины вместе с Ледневым после Мораеса в чемпионате. Саша забил девять мячей и еще пару положил в Кубке Украины.

Имереков – один из лучших центральных защитников в Украине. Он очень скоростной, от него никто не убежит. Я ни в коем случае не навязываю своего мнения, но мне кажется, Имереков мог бы получить шанс в каком товарищеском матче", – поделился Рябоконь в интервью журналу Футбол.

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