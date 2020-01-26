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Рябоконь назвав гравців Десни, які могли б підсилити збірну України

07:30 275 Читать на русском
Рябоконь назвав гравців Десни, які могли б підсилити збірну України
Олександр Рябоконь / фото ФК Динамо Київ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився, хто з його підопічних міг би потрапити до збірної України.

"На мій погляд, збірній України не завадять швидкісні флангові виконавці. У нашій команді є технічні швидкі флангові гравці. Наприклад, Картушов або Калітвінцев.

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Крім Калітвінцева, думаю, нападник Філіппов міг би отримати шанс. Він зараз другий бомбардир чемпіонату України разом з Лєдньовим після Мораєса в чемпіонаті. Сашко забив дев'ять м'ячів і ще пару поклав в Кубку України.

Імереков – один з найкращих центральних захисників в Україні. Він дуже швидкісний, від нього ніхто не втече. Я ні в якому разі не нав'язую своєї думки, але мені здається, Імереков міг би отримати шанс в якомусь товариському матчі", – поділився Рябоконь в інтерв'ю журналу Футбол.

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