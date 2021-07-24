Звезда "селесао" выбрил забавный хохолок в стиле Роналдо с победного чемпионата мира 2002 года.

Неймар заживляет раны новым имиджем – фото экзотической прически бразильца

Ришарлисон стал настоящим героем в первом матче Олимпиады против Германии. Форвард Эвертона оформил хет-трик, а бразильцы победили со счетом 4:2. Вероятно, в следующем поединке против Кот-д'Ивуара нападающий будет удивлять не только своей игрой, но и внешним видом.

В прическах Роналдо и Ришарлисона можно провести еще одну параллель. Чемпионат мира 2002 года принимали Южная Корея и Япония, а текущая Олимпиада проходит в столице Страны восходящего солнца – Токио.

Бразилия разбила Германию на Олимпиаде, а потом едва не отдала победу – звезда АПЛ показал Неймара лучшего образца