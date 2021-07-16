Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар уделяет немало внимания своей внешности.

Звездный форвард решил сменить прическу после поражения от Аргентины в финале Копа Америка.

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Теперь на голове Неймара заплетен большой клубок, а вдоль лица свисает тонкий хвостик. Сейчас бразилец находится в отпуске, и неизвестно, сохранится ли экстравагантная прическа к новому сезону.

Напомним, недавно самый дорогой футболист мира подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года.

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