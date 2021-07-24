Зірка "селесао" виголив кумедний чубчик у стилі Роналдо з переможного чемпіонату світу 2002 року.

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Рішарлісон став справжнім героєм у першому матчі Олімпіади проти Німеччини. Форвард Евертона оформив хет-трик, а бразильці перемогли з рахунком 4:2. Імовірно, в наступному поєдинку проти Кот-д'Івуару нападник дивуватиме не лише своєю грою, а й зовнішнім виглядом.

У зачісках Роналдо і Рішарлісона можна провести ще одну паралель. Чемпіонат світу 2002 року приймали Південня Корея і Японія, а поточна Олімпіада відбувається в столиці Країни сонця, що сходить – Токіо.

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