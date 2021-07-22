Олимпийские Игры, 1 тур

Бразилия – Германия – 4:2

Голы: Ришарлисон, 7, 22, 30, Паулиньо, 90+4 – Амири, 57, Ахе, 83

Нереализованный пенальти: Кунья, 45+1 (Б)

Удаление: Арнольд, 57 (Н)

Бразилия унизила Бундестим, но в итоге могла ударить в грязь сама

На поле была одна команда. Бразилия с первых атак начала разбивать оборонительные порядки соперника. У немцев не держался мяч, они не могли выйти из-под прессинга, грубо ошибались. Особенно отличился Пипер, над которыс беспощадно издевался Ришарлисон. Защитник Арминии привозил момент за моментом. Некоторые из них превратились в голы. Пипер явно не прошел акклиматизацию.

Статистика ударов – 24:6. Эти цифры прекрасно передают картину игры. Германия пыталась защищаться с высокой линией обороны, но оборона раз за разом пропускала за спины Ришарлисона, Антони и Кунью. Бундестим была несыгранной и тяжелой, не получалось ничего. Только Мюллер (8 сейвов) на воротах пытался как-то избежать погрома.

Запахло местью Бразилии за Минейрасо (7:1 на ЧМ-2014). Германия подала признаки жизни сразу после перерыва и даже отыграла один гол шальным ударом Амири, однако европейцы были обречены. Они с огромным трудом создавали полумоменты, пока "селесао" куражились. Все стало понятно в середине второго тайма после удаления капитана Бундестим Арнольда.

Замены Штефана Кунца повлияли на игру – Бразилии все же пришлось понервничать. Кунья и Антони упустили еще по несколько шансов, а Бразилия пропустила под занавес встречи второй гол от Ахе, который вышел со скамейки запасных. И все же матч завершился более чем заслуженной победой Бразилии. Теперь Германии нужны победы над Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Когда есть Ришарлисон, Неймар не нужен

Ришарлисон еще до перерыва имел пять голевых моментов, из которых выжал хет-трик. Партнеры прорвали правый фланг, а вингер Эвертона, воспользовавшись ошибкой Пипера, расстрелял ворота – первый гол. Гимараеш вырезал роскошный пас из глубины, Арана подал, а Ришарлисон подставил голову – второй. Кунья выполнил рейд и покатил под красивый удар Риша в дальний угол – третий.

Германии еще очень повезло, что Ришарлисон забил только три. Если бы не отчаянный Мюллер, бразильский вингер мог и все 5 отгрузить. А еще ему не дали пробить пенальти – к мячу подошел Кунья и не забил. У Матеуса сегодня вообще не пошли удары, хотя у него было не меньше шансов, чем у Ришарлисона.

Ришарлисон полностью примерил на себя роль Неймара. Он не только феерил с мячом, включал дриблинг, выдавал отличные пасы партнерам и забивал, но и часто получал по ногам и корчился от боли на газоне. Не без оснований, что немаловажно. Перфоманс, достойный сравнения с Неймаром. И только в положительном смысле. Ришарлисон обошелся без пижонства и симуляций. Пока что лучший футболист Олимпийских Игр 2020.

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