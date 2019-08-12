Рио Фердинанд: Рад, что Дибала не перешел в Манчестер Юнайтед

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд объяснил, почему Пауло Дибала не подошел бы команде.

"В последние годы многие отказывались от перехода в Манчестер Юнайтед. Они выбирали другие клубы.

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Но не знаю, как у Дибалы хватило дерзости отклонить предложение, когда он сидит на скамейке запасных в Ювентусе. Ему пора начать играть.

В таком случае я рад, что он к нам не перешел: у него нет тех компонентов, что я хочу видеть в игроке МЮ.

Хочу, чтобы приходили те, кто думает: "Манчестер Юнайтед должен снова стать топ-командой, я хочу ускорить этот процесс". Вот каких игроков хочется видеть в клубе", – цитирует Фердинанда Daily Star.

Этим летом Манчестер Юнайтед хотел обменять Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.

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