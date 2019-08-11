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Дибала все еще может покинуть Ювентус – клуб планирует расстаться с несколькими игроками

13:57 78 Читати українською
Дибала все еще может покинуть Ювентус – клуб планирует расстаться с несколькими игроками
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Наставник Ювентуса Маурицио Сарри признался, что клуб вынужден отпустить еще нескольких футболистов.

"По Дибале пока рано давать какие-то оценки, ведь он провел лишь две тренировки под моим руководством. Заметно, что сейчас он находится не в лучшей форме.

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Трансферный рынок имеет свои правила – от этого никуда не денешься. Ювентус должен оставить сразу 6 игроков вне заявки на Лигу чемпионов, ведь она и так будет сокращена из-за недостатка клубных воспитанников.

Безусловно, концовка трансферного окна будет для нас сложной, ведь мы рискуем потерять исполнителей высокого уровня. Еще несколько игроков, скорее всего, покинет команду. Эта ситуация меня немного огорчает, ведь я хотел бы всех сохранить", – цитирует Сарри Gazetta dello Sport.

Напомним, на Дибалу претендовал Тоттенхэм, однако в Англии трансферное окно уже закрыто. В сезоне 2018/19 аргентинец сыграл 42 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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