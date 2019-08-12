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Ріо Фердінанд: Радий, що Дибала не перейшов у Манчестер Юнайтед

20:09 397 Читать на русском
Ріо Фердінанд: Радий, що Дибала не перейшов у Манчестер Юнайтед
Паулу Дибала / ФК Ювентус

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд пояснив, чому Пауло Дибала не підійшов би команді.

"В останні роки багато хто відмовлявся від переходу в Манчестер Юнайтед. Вони вибирали інші клуби.

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Але не знаю, як у Дибали вистачило зухвалості відхилити пропозицію, коли він сидить на лавці запасних у Ювентусі. Йому пора почати грати.

В такому випадку я радий, що він до нас не перейшов: у нього немає тих компонентів, що я хочу бачити в гравці МЮ.

Хочу, щоб приходили ті, хто думає: "Манчестер Юнайтед повинен знову стати топ-командою, я хочу прискорити цей процес". Ось яких гравців хочеться бачити в клубі", – цитує Фердінанда Daily Star.

Цього літа Манчестер Юнайтед хотів здійснити обмін Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.

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