"Я надеюсь, что Месси будет доволен пребыванием в Париже. Как ни странно, но мы все хотим увидеть, как он будет получать удовольствие от игры рядом с Мбаппе и Неймаром.

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Если они не выиграют Лигу чемпионов теперь, то не сделают этого никогда. Я думаю, что Месси возьмет этот титул с ПСЖ, а затем завершит карьеру в Барселоне", – заявил Рикельме в эфире ESPN Deportes.

Напомним, что Лионель Месси защищал цвета каталонцев с 2004-го, но этим летом перебрался в ПСЖ. "Блаугранас" не смогли удержать аргентинца в команде из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

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