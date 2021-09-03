Очередной матч Лионеля Месси за сборную Аргентины мог превратиться в трагедию.

Защитник сборной Венесуэлы Адриан Мартинес зверским подкатом едва не завершил карьеру звездного новичка ПСЖ.

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На 32-й минуте игрок "виноделов" прямой ногой "въехал" в колено Месси. Эпизод напомнил грубый подкат Даниельсона против Беседина, который завершился тяжелой травмой украинца. Месси же вообще избежал повреждения, а рефери немедленно удалил Мартинеса.

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К слову, "расплачиваться" за партнера-грубияна пришлось Эрику Рамиресу – нападающего Динамо заменили, чтобы компенсировать потерю защитника.

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