"Я сподіваюся, що Мессі буде задоволений перебуванням у Парижі. Хоч це і дивно, але ми всі хочемо побачити, як він отримуватиме насолоду від гри поруч із Мбаппе і Неймаром.

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Якщо вони не виграють Лігу чемпіонів тепер, то не зроблять цього ніколи. Я думаю, що Мессі візьме цей титул із ПСЖ, а потім завершить кар'єру в Барселоні", – заявив Рікельме в ефірі ESPN Deportes.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі захищав кольори каталонців із 2004-го, але цього літа перебрався до ПСЖ. "Блаугранас" не змогли втримати аргентинця в команді через фінансові обмеження Ла Ліги.

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