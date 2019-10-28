toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рибери одумался и извинился за скандальный инцидент с арбитром

16:46 38 Читати українською
Рибери одумался и извинился за скандальный инцидент с арбитром
Франк Рибери / Фото из открытых источников

Французский полузащитник Фиорентины Франк Рибери прокомментировал инцидент со своим участием, который произошел после матча 9-го тура Серии А против Лацио.

28’ Федерико Кьеза
90+7’ Лука Раньери
 
Карлос Хоакин Корреа 23’
Чиро Иммобиле 89’
23’ Карлос Хоакин Корреа
28’ Федерико Кьеза
89’ Чиро Иммобиле
90+7’ Лука Раньери

"Мне очень жаль что так произошло. Прошу прощения у одноклубников, главного тренера и фанатов. Также я прошу прощения у лайнсмена. В концовке матча я был на нервах. Надеюсь, что он понимает, в каком состоянии я находился. Я хотел оставаться на поле, чтобы быть до конца со своими партнерами по команде. Я приехал во Флоренцию, чтобы этому городу уделяли больше внимания. Фиорентина заслуживает этого не меньше, чем другие клубы", – цитирует Рибери официальный сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Рибери "наехал" на арбитра – французу грозит длительная дисквалификация

Напомним, в матче 9-го тура Серии А Фиорентина – Лацио (1:2) Рибери получил красную карточку уже после окончания игры за два толчка бокового арбитра поединка Маттео Пассери. Теперь французу грозит длительная дисквалификация.

Рибери перешел в Фиорентину летом этого года. В текущем сезоне ветеран провел 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Лацио вырвал победу во Флоренции, Рома одолела Милан, Аталанта уничтожила Удинезе: 9-й тур Серии А, воскресенье

blog_ava
Суркис жалеет, что не продал Милевского в Шахтер, – Палкин
06:00
581
Теги
Италия Франк Рибери Франк Рибери Фиорентина Фиорентина Фиорентина - Лацио
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
8
мин
Бертон Альбион
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук