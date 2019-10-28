Рибери одумался и извинился за скандальный инцидент с арбитром

Французский полузащитник Фиорентины Франк Рибери прокомментировал инцидент со своим участием, который произошел после матча 9-го тура Серии А против Лацио.

"Мне очень жаль что так произошло. Прошу прощения у одноклубников, главного тренера и фанатов. Также я прошу прощения у лайнсмена. В концовке матча я был на нервах. Надеюсь, что он понимает, в каком состоянии я находился. Я хотел оставаться на поле, чтобы быть до конца со своими партнерами по команде. Я приехал во Флоренцию, чтобы этому городу уделяли больше внимания. Фиорентина заслуживает этого не меньше, чем другие клубы", – цитирует Рибери официальный сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

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Напомним, в матче 9-го тура Серии А Фиорентина – Лацио (1:2) Рибери получил красную карточку уже после окончания игры за два толчка бокового арбитра поединка Маттео Пассери. Теперь французу грозит длительная дисквалификация.

Рибери перешел в Фиорентину летом этого года. В текущем сезоне ветеран провел 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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