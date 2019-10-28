Рибери "наехал" на арбитра – французу грозит длительная дисквалификация

Французский полузащитник итальянской Фиорентины Франк Рибери может пропустить несколько матчей своей команды из-за возможной дисквалификации – игрок устроил потасовку с лайнсменом.

В матче 9-го тура Серии А Фиорентина – Лацио (1:2) звездный полузащитник флорентийского клуба Франк Рибери получил красную карточку уже после окончания игры. Француз был наказан за два толчка бокового арбитра поединка Маттео Пассери. На 89-й минуте матча римляне забили победный мяч, а после финального свистка игроки Фиорентины бурно выражали свое недовольство решением судейской бригады засчитать победный гол Лацио.

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Рибери на протяжении всей игры вел себя достаточно нервно, а после замены на 75-й минуте даже не пожал руку главному тренеру команды Винченцо Монтелле, а затем, сидя на скамейке, неоднократно спрашивал тренерский штаб, почему его заменили.

Полузащитнику, за физический контакт с судьей, грозит длительная дисквалификация. Окончательное решение будет принято после принятия отчета судьи о матче.

Напомним, Рибери перешел в Фиорентину летом этого года. В текущем сезоне ветеран провел 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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