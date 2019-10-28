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Рібері одумався і попросив вибачення за скандальний інцидент з арбітром

16:46 209 Читать на русском
Рібері одумався і попросив вибачення за скандальний інцидент з арбітром
Франк Рібері / Фото з відкритих джерел

Французький півзахисник Фіорентини Франк Рібері прокоментував інцидент зі своєю участю, що трапився після матчу 9-го туру Серії А проти Лаціо.

28’ Федеріко К'єза
90+7’ Лука Раньєрі
 
Карлос Хоакін Корреа 23’
Чіро Іммобіле 89’
23’ Карлос Хоакін Корреа
28’ Федеріко К'єза
89’ Чіро Іммобіле
90+7’ Лука Раньєрі

"Мені дуже шкода що так сталось. Прошу вибачення у одноклубників, головного тренера і фанатів. Також я прошу вибачення у лайнсмена. У кінцівці матчу я був на нервах. Сподіваюся, що він розуміє, в якому стані я перебував. Я хотів залишатися на полі, щоб бути до кінця зі своїми партнерами по команді. Я приїхав до Флоренції, аби цьому місту приділяли більше уваги. Фіорентина заслуговує цього не менше, ніж інші клуби", – цитує Рібері офіційний сайт журналіста Джанлуки ді Марціо.

Рібері "наїхав" на арбітра – французу загрожує тривала дискваліфікація

Нагадаємо, у матчі 9-го туру Серії А Фіорентина – Лаціо (1:2) Рібері отримав червону картку вже після закінчення гри за два поштовхи бокового арбітра поєдинку Маттео Пассері. Тепер французу загрожує тривала дискваліфікація.

Рібері перейшов до Фіорентини влітку цього року. У поточному сезоні ветеран провів 9 матчів, забив 2 м'ячі і віддав 2 гольові передачі.

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Італія Франк Рібері Франк Рібері Фіорентина Фіорентина Фіорентина - Лаціо
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