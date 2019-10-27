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Сампдория на выезде уступила Болонье и осталась на дне турнирной таблицы: 9-й тур Серии А, матчи воскресенья

15:24 9 Читати українською
Сампдория на выезде уступила Болонье и осталась на дне турнирной таблицы: 9-й тур Серии А, матчи воскресенья
Болонья – Сампдория – 2:1 / Il Secolo XIX

В матче 9-го тура Серии А Болонья дома одолела Сампдорию (2: 1). Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 9-й тур

Болонья – Сампдория – 2:1

Голы: Паласио, 48, Бани, 78 – Габьядини, 64

Аталанта – Удинезе – начало матча в 16:00

СПАЛ – Наполи – начало матча в 16:00

Торино – Кальяри – начало матча в 16:00

Рома – Милан – начало матча в 19:00

Фиорентина – Лацио – начало матча в 21:45

Болонья в родных стенах принимала Сампдорию Клаудио Раньери. В первой половине встречи хозяева создали больше моментов, но открыть счет так и не смогли. Сампдория же отличилась разве ударом Габьядини – мяч после добивания попал в штангу и вылетел за пределы поля. После перерыва Болонья таки забила усилиями Паласио в классной контратаке, но подопечные Раньери достаточно быстро отыгрались – Габьядини красивым ударом издалека переиграл кипера "красно-синих". На 78-й минуте Бани замкнул подачу с углового – 2:1, и больше счет в матче не менялся. Сампдория остается на последней строчке Серии А.

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