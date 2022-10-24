"Несколько недель назад был в Мюнхене, искал рекомендации врача. Думал, может быть, удастся найти решение. Но мне понадобится операция, чтобы вести хотя бы привычную жизнь. Три месяца назад чувствовал себя отлично, а потом в июле у меня впервые заболело колено. В первом матче сезона против Ромы играл несмотря на боль.

Рибери официально объявил о завершении карьеры

Я не хрупкий, но после того матча три дня не мог ходить. Врачи сказали, что все очень серьезно. Не мог поверить, что меня заставили прекратить играть. Я хотел сам решить, когда завершить карьеру", – цитирует Рибери Bild со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

На протяжении карьеры хавбек защищал цвета Булони, Бреста, Метца, Галатасарая, Марселя, Баварии, Фиорентины и Салернитаны. Все 12 своих титулов выиграл с мюнхенцами – среди них победа в ЛЧ 2012/13. В том же году Рибери признали лучшим игроком УЕФА и внесли в тройку финалистов "Золотого мяча", который достался Криштиану Роналду.

За сборную Франции Франк дебютировал в 2006 году и стал финалистом чемпионата мира. Всего в футболке национальной команды Рибери сыграл 81 поединок, забил 16 голов.

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