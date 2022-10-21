Недавно появилась информация, что 39-летний француз из-за проблем со здоровьем не сможет доработать свой контракт с Салернитаной, за которую в текущем сезоне сыграл 2 матча. В итоге, 21 октября Франк Рибери официально принял решение завершить профессиональную карьеру.

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"Мяч останавливается. Чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", – написал Рибери в Twitter, добавив видео памятных эпизодов своей карьеры.

На протяжении карьеры хавбек защищал цвета Булони, Бреста, Метца, Галатасарая, Марселя, Баварии, Фиорентины и Салернитаны. Все 12 своих титулов выиграл с мюнхенцами – среди них победа в ЛЧ 2012/13. В том же году Рибери признали лучшим игроком УЕФА и внесли в тройку финалистов "Золотого мяча", который достался Криштиану Роналду.

За сборную Франции Франк дебютировал в 2006 году и стал финалистом чемпионата мира. Всего в футболке национальной команды Рибери сыграл 81 поединок, забил 16 голов.