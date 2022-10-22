Специя в выездном поединке против Салернитаны не смогла зацепиться за очки (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 11-й тур

Салернитана – Специя – 1:0

Гол: Маццоки, 49

Милан – Монца – начало в 19:00

Фиорентина – Интер – начало в 21:45

Специя не знала побед в трёх матчах Серии А подряд, поэтому в выездном поединке против Салернитаны ничья не устраивала. Виктор Коваленко из-за травмы остался вне заявки гостей, но не только он пропускал встречу. В заявку хозяев не попал Франк Рибери – француз объявил о завершении игровой карьеры и эмоционально попрощался с трибунами, не сдержав слёз.

Рибери официально объявил о завершении карьеры

Franck Ribery entre lágrimas en la previa del Salernitana-Spezia tras anunciar su retirada.



Cuelga las botas un luchador. pic.twitter.com/7ALDpEF2qS — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) October 22, 2022

В довольно равной игре хозяева оказались значительно острее. Что самое главное, подопечные Давиде Николы смогли конвертировать своё преимущество в гол – это Маццоки в начале второго тайма эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Больше Салернитана не забивала, однако Специя так и не смогла отыграться. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды из Кампании.

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