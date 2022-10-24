"Кілька тижнів тому був у Мюнхені, шукав поради лікаря. Думав, можливо, вдасться знайти рішення. Але мені знадобиться операція, щоб вести хоча б звичне життя. Три місяці тому почувався чудово, а потім у липні у мене вперше заболіло коліно. У першому матчі сезону проти Роми грав попри біль.

Рібері офіційно оголосив про завершення кар'єри

Я не тендітний, але після того матчу три дні не міг ходити. Лікарі сказали, що все дуже серйозно. Не міг повірити, що мене змусили припинити грати. Я хотів сам вирішити, коли завершити кар’єру", – цитує Рібері Bild з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Упродовж кар'єри хавбек захищав кольори Булоні, Бреста, Метца, Галатасарая, Марселя, Баварії, Фіорентини та Салернітани. Усі 12 своїх титулів виграв з мюнхенцями – серед них перемога в ЛЧ 2012/13. У тому ж році Рібері визнали найкращим гравцем УЄФА та внесли до трійки фіналістів "Золотого м'яча", який дістався Кріштіану Роналду.

За збірну Франції Франк дебютував у 2006 році та став фіналістом чеміонату світу. Загалом у футболці національної команди Рібері зіграв 81 поєдинок, забив 16 голів.

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