Рибери: До сих пор не смирился, что не получил "Золотой мяч" в 2013-м году

Вингер Баварии Франк Рибери рассказал, что до сих пор чувствует несправедливость из-за неполучения "Золотого мяча".

"Я думал, что должен был выиграть "Золотой мяч" в 2013 году. Даже сейчас считаю, что я этого заслуживал. До сих пор не смирился с этим, ведь сделал все возможное, чтобы получить награду.

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Я выиграл все с Баварией. Выступить лучше было невозможно! Тогда я очень сильно провел год в индивидуальном плане, мне нечему было завидовать Роналду или Месси.

Пережил третье место, как ужасную несправедливость. Десять тысяч раз задавал себе вопрос: почему не я? Чем больше об этом думал, тем больше раздражался. Непонятно, почему так произошло", – цитирует Рибери L'Équipe.

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