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Рібері: Досі не змирився, що не отримав "Золотий м'яч" у 2013-му році

21:42 168 Читать на русском
Рібері: Досі не змирився, що не отримав "Золотий м'яч" у 2013-му році
Франк Рібері / соцмережі

Вінгер Баварії Франк Рібері розповів, що досі відчуває несправедливість через неотримання "Золотого м'яча".

"Я думав, що повинен був виграти "Золотий м'яч" у 2013 році. Навіть зараз вважаю, що я цього заслуговував. Досі не змирився з цим, адже зробив все можливе, щоб отримати нагороду.

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Я виграв все з Баварією. Виступити краще було неможливо! Тоді я дуже сильно провів рік в індивідуальному плані, мені не було чому заздрити Роналду або Мессі.

Пережив третє місце, як жахливу несправедливість. Десять тисяч разів задавав собі питання: чому не я? Чим більше про це думав, тим більше дратувався. Незрозуміло, чому так сталося", – цитує Рібері L’Équipe.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Франк Рібері Франк Рібері Золотий м'яч
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