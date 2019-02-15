Рибери признался в любви Баварии – француз хочет остаться в клубе

Хавбек Баварии Франк Рибери не хочет прощаться с любимым клубом.

Ранее легенды Баварии Арьен Роббен и Франк Рибери объявили, что покинут мюнхенский клуб после окончания текущего сезона.

35-летний французский хавбек еще надеется обсудить свое будущее с агентами и боссами клуба. Франк не исключает, что может остаться в Баварии, сообщает sportbild.

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"Я никогда не буду обманывать клуб. Между нами настоящая история любви. Бавария и Рибери – супружеская пара.

Я быстро понял, что Бавария – мой клуб. В апреле мне будет 36 лет, я провел треть своей жизни в Мюнхене, более 2/3 своей трудовой карьеры. Это что-то значит. Очень сильные чувства", – заявил Рибери.

Напомним, Рибери присоединился к Баварии в 2007 году.

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