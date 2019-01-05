Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами

"Футбол 24" представляє свою версію символічної збірної футболістів, які вже найближчого літа отримають статус вільного агента. Звісно, якщо не продовжать контракт або не будуть продані у поточне трансферне вікно.

1 січня у топ-чемпіонатах Європи відкрилось трансферне вікно. Чимало відомих гравців отримали право вести перемовини та підписувати попередні угоди з новими клубами, адже їхні чинні угоди завершуються вже найближчого літа. При цьому дехто, як Роббен та Рібері, точно покинуть свій клуб, а у випадку інших гравців (той же Буффон чи Марсьяль) ще не все визначено на 100%, адже вони можуть і пролонгувати контракти.

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"Футбол 24" спробував скласти з таких гравців своєрідну "команду мрії". Ймовірно, майже кожен з даних футболістів зміг би підсилити практично будь-якого світового гранда.

Воротар

Джанлуїджі Буффон (ПСЖ, 40 років)

Легендарний італієць приєднався до ПСЖ влітку 2018 року, підписавши контракт на один сезон з можливість продовження ще на рік. Нещодавно лунала інформація, що паризький клуб продовжить співпрацю з голкіпером, проте наразі ці дані офіційно не підтверджені.

Альтернатива: Петр Чех (Арсенал, 36 років)

Захисники

Одразу двох захисників високого рівня ризикує втратити Атлетіко. Дієго Годін обурений своєю зарплатою та цілком може покинути клуб найближчого літа. Також завершується угода і у Філіпе Луїса, яким раніше цікавився ПСЖ. Крім того, статус вільного агента можуть отримати капітан Манчестер Сіті Венсан Компані, який захищає кольори "містян" вже 10 років, а також латераль ПСЖ Дані Алвес.

Дані Алвес (ПСЖ, 35 років)

Дієго Годін (Атлетіко, 32 роки)

Венсан Компані (Манчестер Сіті, 32 роки)

Філіпе Луїс (Атлетіко, 33 роки)

Альтернатива: Начо Монреаль (Арсенал, 32 роки), Хуанфран (Атлетіко, 33 роки), Давід Луїс (Челсі, 31 рік), Томас Вермален (Барселона, 33 роки).

Півзахисники

Тут можна виділити Аарона Ремзі та Адріена Рабйо, які влітку точно змінять клуб. Першого активно сватають в Ювентус, а на француза полює Барселона. Також не варто забувати про Сеска Фабрегаса, Андера Ерреру, Даніеле Де Россі та Хуана Мату.

Аарон Ремзі (Арсенал, 28 років)

Адріен Рабйо (ПСЖ, 23 роки)

Андер Еррера (Манчестер Юнайтед, 29 років)

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Альтернатива: Сеск Фабрегас (Челсі, 31 рік), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед, 30 років), Даніеле Де Россі (Рома, 35 років), Джеймс Мілнер (Ліверпуль, 33 роки).

Напад

Якщо відштовхуватись від популярної зараз схеми з двома вінгерами та центрфорвардом, то включимо у нашу дрім-тім багаторічних лідерів Баварії Ар'єна Роббена та Франка Рібері, а місце центрфорварда віддамо нападнику МЮ Антоні Марсьялю.

Саме у нападі найбільший вибір серед усіх потенційних вільних агентів, адже не варто забувати про Маріо Балотеллі, Даніеля Старріджа, Олів'є Жиру.

Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед, 23 роки)

Франк Рібері (Баварія, 35 років)

Ар'єн Роббен (Баварія, 34 роки).

Альтернатива: Олів'є Жиру (Челсі, 32 роки), Даніель Старрідж (Ліверпуль, 29 років), Маріо Балотеллі (Ніцца, 28 років).

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